Инста-блогер не поддержала «голый» протест Сайрус против цензуры в Instagram

Бороться с цензурой в социальных сетях нужно, но не демонстрацией голого тела, как это сделала американская певица Майли Сайрус, заявила газете ВЗГЛЯД инста-блогер Лилия Абрамова (TatarkaFM).

Американская певица Майли Сайрус опубликовала фотографию себя в зеркале в просвечивающей грудь майке, за что получила предупреждение об удалении публикации администрацией Instagram. Об скором удалении поста Сайрус заявила своим подписчикам.

«Бороться с цензурой американской социальной сети трудно и редко получается: разность законов и менталитета сказывается. Я сама несколько раз попадала в «теневой бан» из-за нарушений политики приложения, обновления которой кстати редко кто читает. Нажимаешь «согласен» и не думаешь. Я против жёсткой цензуры в социальных сетях, ведь это все-таки сеть для людей. Но «нагие» способы борьбы не одобряю. Уверена, у Майли куча других талантов помимо красивого тела, на него подписчик и зритель с большим удовольствием посмотрит на концерте», - сказала Абрамова, блогер с 3,5 млн подписчиков.

Instagram неоднократно обвиняли в цензуре. Правда, в основном речь идет о политических ограничениях – сеть часто блокирует посты с конспирологическими теориями, поддержкой различных радикальных течений. В частности, в сентябре 2018 года руководство соцсети удалило пост экс-участника «Агаты Кристи» Вадима Самойлова с текстом песни «За Донбасс».