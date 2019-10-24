Майли Сайрус начала бороться за свободу показывать грудь в Instagram

Американская певица Майли Сайрус решила бороться с цензурой в Instagram с помощью селфи.

Сайрус опубликовала селфи, на которых ее грудь просвечивает сквозь одежду. Она заранее предупредила подписчиков, что администрация Instagram скоро удалит ее провокационные снимки, передает РЕН ТВ со ссылкой на Fox News.

Певица и прежде пыталась бороться против правила Instagram, запрещающего наготу на снимках.