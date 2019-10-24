НАТО увидело прогресс в Сирии

Североатлантический альянс констатирует прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Меня обнадеживает тот факт, что в последние дни мы видели значительное снижение насилия, боев. На этой основе мы должны работать для устойчивого политического решения кризиса в Сирии», – приводит его слова РИА «Новости».

Столтенберг перед началом министерских переговоров в штаб-квартире НАТО заявил, что ситуация в Сирии «все еще хрупкая», однако в альянсе заметили «некоторый прогресс».

Генсек альянса также заявил, что НАТО не получало предложений о проведении миссии альянса на севере Сирии. «Насколько я понимаю предложение министра обороны Германии, требуется решение ООН. Это требует процесса в самой ООН, конечно, сегодня трудно сказать, сложно или легко это будет», – сказал Столтенберг.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».

Источник в Минобороны сообщал, что в свете новых задач в Сирию через неделю будут переброшены еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы военной техники. Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркивали, что в настоящее время боевые действия в Сирии полностью прекращены.

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