Макгрегор объяснил, почему не хочет ехать в Дагестан

Боец UFC Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан.

«Я бы не поехал в Дагестан, чтобы питаться их дерьмом. Зачем мне это надо?» – цитирует спортсмена Sports.ru.

Он добавил, что намерен завоевать титул чемпиона в легком весе, поскольку этот пояс важен для него и для его фанатов.

«Почему не приехал в Абу-Даби (на бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Пуарье)? Я бился с Пуарье. Я победил его за 90 секунд. И мне было плевать на этот бой. Отношение к Хабибу искреннее, или это бизнес? Это разгоряченная борьба. Эта война не закончена. Сможем ли помириться? Возможно, да. Он может бежать сколько угодно, но этот реванш обязательно состоится. Это действительно вражда», - сказал Макгрегор на пресс-конференции в Москве.

Макгрегор заявил, что подарил первую бутылку виски собственного производства российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее ирландский спортсмен заявил о неизбежности матча-реванша с российским атлетом Хабибом Нурмагомедовым.

С Макгрегором россиянин встречался 7 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал победу, но поединок завершился скандалом из-за драки на ринге и за его пределами после боя.