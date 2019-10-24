Макгрегор заявил о неизбежности реванша с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым не избежать.

«Он боится рисков. Мы знаем, что этот реванш произойдет. Я ему сказал: «Беги, но ты не спрячешься», – передает РИА «Новости» слова Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

С Макгрегором россиянин встречался 7 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал победу, но поединок завершился скандалом из-за драки на ринге и за его пределами после боя.

Напомним, 8 сентября Макгрегор призвал провести бой-реванш с россиянином Нурмагомедовым в Москве.