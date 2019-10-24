Стены курилок в аэропортах предложили сделать непрозрачными

Стены курилок в российских аэропортах должны быть непрозрачными, соответствующая поправка поступила ко второму чтению законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, рассказал автор законопроекта и поправки депутат Сергей Боярский.

Согласно поправке, курить в аэропортах можно будет в специально выделенных изолированных помещениях, «исключающих возможность наблюдения за процессом курения табака из других помещений», передает ТАСС. Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы в зонах, предназначенных для зарегистрированных пассажиров, прошедших предполетный досмотр, а также в транзитных зонах.

Как ожидается, поправка будет рассмотрена в четверг на заседании профильного комитета Госдумы по охране здоровья.

Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты российского парламента Федот Тумусов в июле заявил, что депутаты Госдумы готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов. Согласно этим поправкам курилки было предложено сделать платными.

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты был принят в первом чтении 16 июля.

При этом комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты.

Напомним, в конце сентября в Роспотребнадзоре заявили, что вентиляции и фильтры в комнатах для курения не смогут снизить концентрацию вредных веществ в воздухе до допустимого уровня.