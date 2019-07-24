Курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты Госдумы готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля, согласно которым курилки станут платными, сообщил первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов.

По словам депутата, оборудование курилок стоит денег, а расходы аэропорты переложат на пассажиров.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей», – передают «Известия» слова Тумусова.

Он добавил, что правительству необходимо также в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат. Так, например, в документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма возле курительных комнат.

Между тем пресс-служба аэропорта Шереметьево отметила, что «в случае положительного принятия Государственной Думой рассматриваемого изменения, АО «МАШ» выделит в «чистой зоне» соответствующие требованиям изолированные помещения. АО «МАШ» планирует указанную услугу пассажирам предоставлять на безвозмездной основе», – передает РИА «Новости».

Шереметьево напоминает, что аэропорт разработал концепцию и стандарты курительных комнат в «чистых зонах». Согласно проекту курительные комнаты должны быть изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, а также должны быть оборудованными современными мощными вентиляционными системами. Важным является и размещение внутри информации о вреде данной привычки.

В ноябре 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект о создании специально выделенных изолированных помещений для курения в аэропортах. В мае комитет Госдумы по охране здоровья направил его на доработку.

Законопроект поддерживает Минтранспорта, так как запрет не привел к желаемым результатам.

Напомним, в июле 2019 года комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты.