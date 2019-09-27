Роспотребнадзор выступил против комнат для курения в аэропортах

Вентиляции и фильтры в комнатах для курения не смогут снизить концентрацию вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, объясняя, почему ведомство выступает против возвращения курилок в аэропортах.

«Ни вентиляция, ни фильтры, даже вместе взятые, не могут снизить воздействие табачного дыма до уровней, которые считаются допустимыми. Лишь зоны, на 100% свободные от табачного дыма, могут обеспечить надежную защиту. Вопреки общепринятому мнению создание зон, свободных от курения, широко поддерживается как курящими, так и некурящими людьми», – передает сообщение Роспотребнадзора РИА «Новости».

Ведомство выступило «категорически против курения», в связи с чем считает, что создание специальных зон, которые полностью свободны от табачного дыма, способствует охране здоровья.

В Роспотребнадзоре добавили, что табачный дым содержит около 4 тыс. различных химических веществ, из которых 250 вредны для здоровья, а 50 могут вызывать онкологические заболевания.

Первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты российского парламента Федот Тумусов в июле заявил, что депутаты Госдумы готовят поправки к законопроекту, разрешающем курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов. Согласно этим поправкам курилки было предложено сделать платными.

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты был принят в первом чтении 16 июля.

При этом комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал законопроект о возвращении курилок в аэропорты.