Лукашенко оценил передачу власти в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «перестраховался», когда передавал власть в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что «нормально оценивает» передачу власти, которая произошла в Казахстане. Однако он считает, что Назарбаев «перестраховался», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар» и «Беларусь 1».

«Но это не во вред», – сказал белорусский лидер, отметив, что и сам размышлял над вопросом передачи полномочий.

Лукашенко отметил, что «хрупкий сосуд (независимую страну)», который «слепил своими руками», приходится передавать. По его мнению, Назарбаев сейчас «стоит в стороне и боится, чтобы он (преемник) где-то не выпустил, не разбил этот сосуд». Президент Белоруссии отметил, что Назарбаев решил «все-таки наблюдать».

«Вот он отошел в сторону, но, можно сказать, еще держит этот сосуд двумя руками, чтобы, не дай бог, его не уронить», – сказал Лукашенко, но отметил, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – «это сродни Назарбаеву: этот человек никогда не уронит этот сосуд».

Лукашенко заявил, что Назарбаев – «здравомыслящий человек».

«Он видит процессы, где-то ему нравится, где-то не нравится, но он уже не может, как раньше, вмешиваться в эти процессы и не будет, он умный человек, а сердце все равно болит», – сказал президент Белоруссии.

По его мнению Назарбаев «даже не по-отечески, а по-дружески, по-братски подсказывает» Токаеву. Тот, как считает Лукашенко, «человек умный, образованный, но с характером, свою линию проводит». Белорусский лидер полагает, что у Назарбаева и Токаева «гармония в отношениях, и это на благо Казахстану».

«Руководитель (новый) у вас классный», – сказал Лукашенко.