CNN увидела унижение США в словах Шойгу

Американский телеканал CNN увидел попытку унизить США в словах министра обороны России Сергея Шойгу об обязательствах Вашингтона по Сирии.

«Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке – Вашингтон. … Состоявшаяся во вторник сделка была унизительна. Сергей Шойгу, министр обороны России, фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию», передает CNN.

В частности, телеканалу не понравилось заявление Шойгу о том, что у «американцев осталось менее двух часов, чтобы выполнить соглашение о прекращении огня, достигнутое на прошлой неделе между Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом».

Напомним, во вторник министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров заявил, что у Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии.

На прошлой неделе США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере САР: Анкара согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности. Однако Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе курдов.

Во вторник, однако, Путин и Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. В это время Россия и Сирия будут осуществлять патрулирование за пределами этой зоны. После вывода курдов начнется патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.

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