Турция не увидела необходимости в новой операции в Сирии

Анкара пока не видит необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с Москвой по сирийскому урегулированию, сообщили в минобороны Турции.

«Сочинское соглашение включает в себя статьи, гарантирующие безопасность границ Турции и отвод террористических элементов YPG (сил самообороны сирийских курдов) на 30 километров от нашей границы. На данном этапе больше нет необходимости проводить новую операцию за пределами нынешней зоны операции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В военном ведомстве добавили, что Турция не допустит создания террористического коридора к югу от своих границ.

Тем временем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что операция турецких войск в Сирии приостановлена, но не закончена, военные при необходимости готовы вступить в бой с курдскими формированиями.

Во вторник после шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. При этом истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.

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