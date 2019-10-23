МВД подтвердило задержание подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Орловском районе Ростовской области, где ранее произошла перестрелка, сообщили ГУ МВД по региону.

В ведомстве сообщили, что «сотрудники полиции совместно с представителями следственного управления СК по Ростовской области и Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого в совершении убийства», передает ТАСС.

Отмечается, что «на территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства».

В свою очередь в областном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) заявили о намерении ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении одного из подозреваемых в убийстве пятерых человек.

«У нас есть двое суток», – добавил представитель ведомства.

Напомним, перестрелка в Ростовской области, жертвами которой стали пять человек, произошла во вторник из-за давнего конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили – фермеры не могли поделить участки для выпаса скота.

Сообщалось о задержании двух человек после этого инцидента.