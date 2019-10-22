В перестрелке под Ростовом-на-Дону погибли пять человек

В результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщили в МВД.

Трагедия произошла в одном из хуторов Орловского района Ростовской области. Конфликт возник из-за участков для выпаса скота между местными жителями, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД России по региону.

«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы», – заявили в МВД.

На месте работает следственно-оперативная группа.