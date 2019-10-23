Задержаны двое участников перестрелки между семьями Бациевых и Дакишвили

В правоохранительных органах Ростовской области сообщили, что задержали двух человек после конфликта со стрельбой в хуторе Чернозубовка.

По сообщению полиции, еще четверо объявлены в розыск, передает ТАСС.

Тем временем представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов рассказал, что перестрелка произошла на бытовой почве из-за давних судебных споров между двумя семьями, которые давно переехали в регион.

«Конфликт этот на бытовой почве связан с землей, паем. У них была судебная тяжба несколько лет. В какой-то момент ситуация обострилась, хотя этого ничто не предвещало», – передает РИА «Новости» слова представителя Чечни.

Исраилов уточнил, что судебные решения были как в пользу одной стороны, так и в пользу другой, поэтому инцидент не является результатом какого-либо судебного решения.

«Все из-за давних споров», – добавил он.

В ближайшее встретится с правоохранительными органами и с главой района, чтобы выяснить ситуацию и оказать всевозможную помощь.

Также он сообщил о задержании одного из участников конфликта.

Напомним, перестрелка в Ростовской области, жертвами которой стали пять человек, произошла в результате давнего конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили, фермеры не могли поделить участки для выпаса скота.

Ранее в МВД сообщили, что в результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек, еще двое пострадали.