Стали известны подробности перестрелки между ростовскими семьями Бациевых и Дакишвили

Перестрелка в Ростовской области, жертвами которой стали пять человек, произошла в результате давнего конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили, сообщают СМИ.

Версий причин, которые привели к перестрелке, несколько. Так, по данным РЕН-ТВ, фермеры не могли поделить участки для выпаса скота.

Конфликт до этого решался в суде. В 2010 году между сторонами было заключено соглашение об определении долей в земельных участках. Дакишвили являлся собственником долей двух земельных участков, однако, как заявлял представитель семьи, в 2014 году его партнер Мутошвили не поставил в известность участников долевой собственности и присвоил земли.

Дакишвили заявлял, что узнал об этом только в 2015 году из выписки ЕГРП. В 2016 году суд признал недействительным выдел земли и несколько договоров по продаже, которые были заключены между Мутошвили и Бациевым. Но на этом конфликт исчерпан не был – начались апелляционные иски, которые продолжаются по сей день.

Последняя ссора вспыхнула из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим.

После этого Адлан Бациев и Зураб Дакишвили назначили друг другу «стрелку» на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубов. Один из лидеров клана Гога Дакишвили привел с собой бойцов, вооруженных автоматом и пистолетом Стечкина, утверждает телеканал. Разговаривать злоумышленники не собирались, а сразу открыли огонь.

Погибли, по имеющимся данным, Арби, Идрис и Ислам Бациевы, а также Зураб Дакишвили и еще одно неустановленное лицо. Ранены Адлан Бациев и Балауди Хусиханов. Пострадавшие находятся в ЦРБ Орловского района. Там же глава района, сотрудники ФСБ и СКР.

Местные СМИ сообщают, что один из членов семьи Дакишвили, Василий, является председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоселовский» в Камышевке. Он также является совладельцем «Ростовской областной федерации дзюдо».

Telegram-канал Mash приводит другую версию произошедшего, связанную как раз с кооперативом «Новоселовский». Изначально одному из членов семьи Дакишвили, который был пастухом, в апреле 2015 года стали задерживать зарплату. Он стал разбираться в ситуации и узнал о сделке Бациевых с кооперативом «Новоселовский» – они взяли у него в 2013 году миллионные займы на невыгодных для СПК условиях. После этого в 2015 пастух подал в суд на братьев Бациевых и некого Глушенко и выиграл суд.

Однако это могло быть только формальным поводом для ссоры, так как вражда между семьями была более давней.

DonDay.ru подтверждает версию со спорами вокруг земли. Председатель СПК «Новоселовский» Василий Дакишвили якобы позвонил некому Увайсу Бациеву и предъявил ему претензии, почему он купил земельный пай, который принадлежал члену СПК. Конфликт решили урегулировать лично при встрече, на которую приехали девять человек. Они устроили перестрелку.

Погибшим было от 27 до 46 лет.

Ранее в МВД сообщили, что в результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек, еще двое пострадали.