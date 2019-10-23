«Рособоронэкспорт» назвал предполагаемый объем поставок оружия в Африку

Россия по итогам года планирует поставить в Африку вооружения на 4 млрд долларов, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«В этом году у нас запланирована отгрузка в африканские страны где-то на 4 млрд долларов. Речь идет о технике ВВС и ПВО, бронетанковой технике, стрелковом оружии, противотанковых ракетных комплексах», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

Он добавил, что Россия выполняет контракты на поставку вооружений в 20 африканских государств, среди них Уганда, Руанда, Мозамбик и Ангола.

Михеев в ходе форума «Россия-Африка» рассказал также о завершении сделки с Эфиопией по ЗРПК «Панцирь-С1»

«Да, контракт завершён. Эфиопская сторона думает о дельнейшем развитии ВТС с нами, конкретных новых заявок от эфиопской стороны пока не поступало», – сказал он.

Напомним, во вторник посол Камеруна в России Махамат Паба Сале заявил, что африканская республика заинтересована в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД