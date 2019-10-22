Камерун заинтересовался покупкой ЗРПК «Панцирь-С1»

Камерун заинтересован в покупке российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», рассказал посол этой африканской республики в России Махамат Паба Сале.

По словам дипломата, вопрос поставок ЗРПК «Панцирь-С1» в Камерун «пока не решен, но остается важным».

«У нас есть интерес, и я думаю, что это (покупка комплексов «Панцирь-С1») осуществится», – передает РИА «Новости» слова Паба Сале.

«Российская техника очень высокого качества. Неслучайно многие страны мира покупают российское вооружение. В этом плане «Рособоронэкспорт» делает многое, и мы остаемся очень заинтересованы в российской продукции», – добавил он.

«Я посетил здесь много выставок вооружений, и вы знаете, на одной из них был начальник штаба сухопутных войск Камеруна, который сказал: «Вот техника, которая нам нужна». Он указал на бронетранспортеры для перевозки войск», – сказал посол.

«Они нам нужны, потому что в Камеруне мы имеем дело с боевиками группировки «Боко Харам». Бывает так, что они устанавливают мины на маршрутах следования наших военных, и если автомобиль не бронированный, то в результате наезда на мины гибнут наши люди. Для нас очень, очень важно иметь такую технику», – подчеркнул Паба Сале.

Он также утвердительно ответил на вопрос о возможной закупке Камеруном российских вертолетов.

«Да, вертолеты нам тоже интересны – военно-транспортные, а также боевые. Я не могу углубляться в детали, но это все то, что нас интересует», – сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь Военно-промышленной компании Сергей Суворов рассказал, что африканские страны проявили интерес к российскому бронеавтомобилю «Тигр», ведутся переговоры на предмет покупки партии машин.

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