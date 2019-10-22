В Шереметьево два самолета получили повреждения

В аэропорту Шереметьево два пассажирских самолета получили повреждения, причины инцидентов установит прокурорская проверка.

Днем воздухозаборник двигателя самолета Вьетнамских авиалиний перед вылетом в Ханой был поврежден телетрапом. Рейс отменили, пассажиров отправят резервным бортом, передает «Интерфакс».

Позже трапом повредили лакокрасочное покрытие самолета «Аэрофлота» перед вылетом в Баку.

Накануне в Шереметьево произошел аналогичный инцидент – тягач повредил стойку шасси Boeing перед взлетом.