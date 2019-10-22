России понадобится дополнительная военная техника для патрулирования на севере Сирии

Подразделений военной полиции России для патрулирования в Сирии пока достаточно, однако потребуется дополнительная техника, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Мы сразу, сходу сказать этого не можем, но (очевидно) то, что потребуется дополнительная техника для патрулирования, все-таки граница достаточно протяженная, и патрулирование должно быть серьезным и основательным, чтобы нам не допустить каких-то серьезных инцидентов, тем более, что патрулирование будет совместным», – передает слова Шойгу ТАСС.

Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.

Россия и Сирия сначала будут осуществлять патрулирование за пределами зоны турецкой операции, а после 150 часов начнется совместное патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД