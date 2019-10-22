Мужчина в Перми зарубил родственника и его сына

В Перми в своей квартире со следами насильственной смерти обнаружены погибшими 52-летний мужчина и его 11-летний сын. Подозреваемый, которым оказался 67-летний дядя ребенка, задержан правоохранительными органами, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

«По данным следствия, в ночь на 22 октября 2019 года на почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанес мужчине и мальчику несколько ударов топором, причинив тяжелые травмы, от которых они скончались на месте», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По данным МВД, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. «По предварительной информации, между погибшими и задержанным произошел конфликт, в результате которого мужчине и несовершеннолетнему мальчику были причинены ранения. В дальнейшем подозреваемый зарезал хозяйскую собаку», – сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Санкт-Петербурге была задержана женщина, подозреваемая в расчленении соседа по коммуналке.