Женщину задержали за расчленение соседа по коммуналке в Петербурге

В Петербурге задержали женщину, которую подозревают в расчленении соседа, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

Женщина в марте 2019 года поссорилась с соседом по коммуналке и ударила его молотком по голове, после чего нанесла удары ногами, сообщается на сайте ведомства.

После убийства подозреваемая расчленила тело, части которого вывезла в полиэтиленовых пакетах на маршрутке. Части тела нашли в апреле у одного из домов по Канонерскому острову.

На данный момент решается вопрос об аресте задержанной и предъявления обвинения.

Ранее сообщалось, что уфимец, отсидевший за расправу над женой и тещей, освободился и убил дочь. Мужчина расчленил тело и раскидал его по мусорным бакам.