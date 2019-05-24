Отсидевший за расправу над женой и тещей уфимец освободился и убил дочь

Житель Уфы убил дочь после того, как освободился из тюрьмы, где сидел за убийство супруги и тещи, сообщило следственное управление СК по Башкирии.

Во время ссоры со своей 42-летней дочерью мужчина нанес родственнице удар кулаком по голове, причинив черепно-мозговую травму, от которой женщина скончалась, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Совершив убийство, мужчина расчленил труп, после чего часть раскидал по мусорным бакам, а часть утопил в пруду. Как сообщают следователи, за предыдущие убийства злоумышленник отсидел 15 лет. Кроме того, в 2005 году он был осужден на восемь лет за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Уголовное дело отправлено в суд.

Ранее в Уфе мужчину заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи.