Отсидевший за расправу над женой и тещей уфимец освободился и убил дочь

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Мэй в слезах бросила Британию без договора с Европой

Тереза Мэй держалась за премьерское кресло до последнего Фото: Toby Melville/Reuters
Давно прогнозируемая отставка Терезы Мэй наконец стала реальностью. Лидер британских консерваторов под давлением внутренних и внешних кризисов со слезами на глазах объявила, что покинет свой пост 7 июня. Тори придется выбрать нового лидера не только правящей партии, но и кабинета министров. Что теперь ждет Британию и как смена премьера скажется на выходе страны из Евросоюза? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...

БДСМ на выпускном честнее советских школьных скреп

Сергей Мардан, публицист
Логика советского выпускного была надежной, как фундамент под Чернобыльской АЭС. Твой жизненный горизонт был ясен и чист, хотя и однообразен, как квартал пятиэтажек. Сейчас же 17-летний с опаской выглядывает из-за школьных ворот. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Отсидевший за расправу над женой и тещей уфимец освободился и убил дочь

            24 мая 2019, 20:54

            Текст: Абдулла Шакиров

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            Житель Уфы убил дочь после того, как освободился из тюрьмы, где сидел за убийство супруги и тещи, сообщило следственное управление СК по Башкирии.

            Во время ссоры со своей 42-летней дочерью мужчина нанес родственнице удар кулаком по голове, причинив черепно-мозговую травму, от которой женщина скончалась, говорится в сообщении на сайте ведомства.

            Совершив убийство, мужчина расчленил труп, после чего часть раскидал по мусорным бакам, а часть утопил в пруду. Как сообщают следователи, за предыдущие убийства злоумышленник отсидел 15 лет. Кроме того, в 2005 году он был осужден на восемь лет за покушение на убийство племянника и угрозы убийством дочери.

            Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Уголовное дело отправлено в суд.

            Ранее в Уфе мужчину заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи.


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