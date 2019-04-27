Мужчину заподозрили в убийстве пяти членов своей семьи в Уфе

46-летний житель Уфы подозревается в убийстве пяти домочадцев, среди которых были трое детей, сообщает СУ СК по Башкирии.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2018 года «46-летний глава семьи, находясь у себя дома в Калининском районе города Уфы, убил свою 39-летнюю супругу, своих детей (...), свою 22-летнюю падчерицу и ее (...) ребенка», говорится в сообщении на сайте СК.

После он заказал грузовой автомобиль и перевез тела «на свой садовый участок, расположенный вблизи Северного кладбища в Орджоникидзевском районе Уфы, а впоследствии спрятал их в заброшенном колодце на соседнем садовом участке».

В МВД по Башкирии сообщили, что ранее было возбуждено уголовное дело по факту пропажи в Уфе пяти человек.

Люди пропали еще зимой, однако тревогу забили лишь в апреле «после обращения жительницы Уфы, которая потеряла подругу и ее малыша». Отмечается, что у пропавших не было близких родственников, которые могли бы обеспокоиться их внезапным исчезновением.

Сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий решили проверить предполагаемое место жительства исчезнувших, однако «подозреваемый дверь (...) не открыл и совершил самоубийство», сообщили в СК.

Поиск тел вели сотрудники отдела криминалистики и следователи территориального следственного отдела, а также большое количество сотрудников полиции, которые осмотрели лесной массив и садовые товарищества рядом с Северным кладбищем.

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