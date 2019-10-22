При аварии на руднике «Норникеля» погибли три человека

На руднике «Норникеля» «Таймырский», по предварительным данным, погибли три человека, сообщили в компании.

Авария произошла во вторник, в ней также пострадало несколько человек, говорится в сообщении на сайте «Норникеля».

На месте работают аварийно-спасательные службы, обстоятельства происшествия выясняются.

«Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления», – отмечается в тексте.

Напомним, прорыв сразу пяти дамб на золотодобывающем предприятии под Красноярском произошел в субботу. Число погибших достигло 17 человек.