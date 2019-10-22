В МИД дали характеристику кандидату в послы США в России

Замглавы МИД Олег Сыромолотов назвал кандидата на пост нового американского посла в Москве Джона Салливана непроблемным человеком, с которым можно работать.

«Салливан приезжает сюда послом, хотя у меня с ним очень хорошие отношения были. Он такой непроблемный человек, с ним можно работать вполне», – заявил Сыромолотов, РИА «Новости».

Сыромолотов взаимодействовал с Салливаном в рамках двустороннего диалога по контртерроризму.

В Белом доме 11 октября подтвердили, что президент США Дональд Трамп назначит Салливана послом в России. Американский лидер направил его кандидатуру на рассмотрение в сенат. Вместе с тем в Кремле сообщили, что кандидатура Салливана находится на рассмотрении.

3 октября Джон Хантсман завершил работу в Москве в должности американского посла.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стоит за назначением Салливана.

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