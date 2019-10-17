Трамп направил кандидатуру Салливана на должность посла в Москве на рассмотрение сенату

Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру на пост посла в России Джона Салливана, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Отправленные [на утверждение] в Сенат кандидатуры: <...> Джона Джозефа Салливана (штат Мэриленд), [на пост] чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», – говорится в распространенном Белым домом документе, передает ТАСС.

В Белом доме ранее подтвердили, что президент США Дональд Трамп назначит Салливана послом в России. Вместе с тем в Кремле сообщили, что кандидатура Салливана находится на рассмотрении.

3 октября Джон Хантсман завершил работу в Москве в должности американского посла.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стоит за назначением Салливана.