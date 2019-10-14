В Кремле пока не одобрили нового посла США

Москва пока рассматривает кандидатуру Джона Салливана, который предложен Вашингтоном на пост нового посла США в России, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Американцы уже официально назвали кандидата. Российская сторона рассматривает эту кандидатуру», – передает его слова ТАСС.

В Белом доме ранее подтвердили, что президент США Дональд Трамп назначит Салливана послом в России.

3 октября Джон Хантсман завершил работу в Москве в должности американского посла.

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стоит за назначением Салливана.

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