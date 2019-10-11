Белый дом подтвердил назначение Салливана послом в России

В Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп назначит послом в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

«Президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть следующих кандидатов на ключевые позиции в его администрации: Джона Джозефа Салливана ... на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Российской Федерации», – говорится в заявлении Белого дома, передает РИА «Новости».

Кандидатуру Салливана теперь предстоит утвердить в сенате Конгресса США.

3 октября Джон Хантсман завершил работу в России в должности американского посла и вернулся домой. Хантсман заявил, что будет скучать по России, несмотря на то, что за последние два года американское посольство стало участником «дипломатической окопной войны».

Газета ВЗГЛЯД изучала, что стоит за назначением Салливана послом США в России.