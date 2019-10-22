Госсекретарь США заявил о готовности Трампа к войне с Турцией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «полностью готов» применить военную силу в отношении Турции, «если потребуется», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу СNBC.

По словам Помпео, Соединенные Штаты «предпочитают мир войне», передает ТАСС.

«Однако в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», – заявил госсекретарь США.

Госсекретарь отказался озвучить, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу, объяснив такую осторожность «нежеланием лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки».

«Вы предположили, что мы можем задействовать свои экономические возможности, как это бывало. Мы определенно воспользуемся ими и дипломатическими средствами тоже. Это будет для нас предпочтительнее», – сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее Трамп объявил о взятии месторождений нефти на севере Сирии «под охрану» США, пригрозив Турции санкциями в случае «неприемлемого поведения».

Напомним, 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии. Двумя днями ранее Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов.

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