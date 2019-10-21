Украинский актер предложил отгородиться от Донбасса стеной

Украинский телеведущий, актер и писатель Антон Мухарский предложил возвести стену на границе с Донбассом.

«Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией», – заявил Мухарский в эфире телеканала Obozrevatel.

«Я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме «русского мира», – сказал Мухарский и призвал «не трогать людей», которые «не хотят на Украину».

Кроме того, телеведущий отметил различное восприятие исторического опыта страны украинцами и жителями Донбасса. «У них Жуков герой, а у меня – Бандера. Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы», – уточнили он.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона о воззведении забора между Украиной и Донбассом «реинкарнацией Яценюка». Так он напомнил о предложении занимавшего пост премьер-министра Украины в 2014-2016 годах Яценюка о строительстве стены на границе между Россией и Украиной.

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