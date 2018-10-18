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28 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:20  |  vz.ru
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов

Центробанк отзывает лицензии сразу у пяти форекс-брокеровФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг?  Подробности...
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Чем заграждения в Крыму отличаются от «стены Яценюка»

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Чем грозит Грузии признание украинской автокефалии

Патриархи Илия (слева) и Кирилл продолжали дружить даже после российско-грузинского конфликта 2008 годаФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузинская церковь признает украинскую автокефалию, заявил один из грузинских митрополитов. Правда, грузинский патриарх Илия Второй пока этого официально не подтвердил. В РПЦ надеются, что Илия на такой шаг не пойдет. А если все же признает «киевских раскольников», как Москва сможет ответить Тбилиси? Подробности...
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Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Ракетный комплекс «Авангард» при загрузке в ракетную шахтуФото: Минобороны России/Youtube
Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение – и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя и не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Серп и молот, а не крест остановили коричневую чуму

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я совсем не против православного воинства, храмов во славу русского воинства и чего еще чья душа пожелает. Но православные сталинские соколы – это, право, помилуйте, перебор! Подробности...
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Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть

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Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
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Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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          Чем заграждения в Крыму отличаются от «стены Яценюка»

          За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиков   28 декабря 2018, 13:50
          Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

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          Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли?

          В пятницу в крымском пограничном управлении ФСБ России сообщили о завершении строительства заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на российско-украинском участке границы в районе Перекопского перешейка на севере Крыма.

          Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждений протяженностью более 60 километров, сообщило РИА «Новости». Здесь установлены системы телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизоры для лучшего контроля ситуации по ночам и при плохой видимости.

          Установлено несколько сотен датчиков различного типа действия – вибрационные (передают информацию при приближении к ограждению) и радиолучевые, которые автоматически включают видеокамеры с возможностью ночного видения. Датчики расположены «как скрытым, так и открытым образом», поясняют пограничники.  

          Добавим, в ноябре стало известно, что в Крыму появится автоматизированная система контроля за надводной обстановкой при охране морских границ «Рубеж».

          Позже в погрануправлении ФСБ по Крыму объяснили необходимость постройки «забора». Заявлено, что заграждение позволит пресечь попытки организации каналов контрабанды, а также перемещения через границу оружия и боеприпасов. Пограничники упомянули «попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма». О каком сопредельном государстве идет речь, вполне понятно. Напомним, к примеру, о задержании украинской диверсионно-разведывательной группы в августе 2016 года.

          «Ранее ежегодно совершалось несколько попыток нарушить границу с разными целями. Не только с хулиганскими, но и довольно серьезными»,

          – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который представляет в верхней палате Республику Крым.

          «(С украинской стороны – прим. ВЗГЛЯД) мы постоянно слышим заявления, иногда на самом высоком уровне, о том, что они чуть ли не собираются атаковать границу Крыма, – напомнил крымский сенатор. – Особенно часто мы слышали об этом из уст известного радикала Ленура Ислямова, который руководит небольшой группой крымских татар. Они заявляли, что будут чуть ли не штурмом брать границу и дальше вторгаться в Крым».

          Цеков подчеркнул, что в большинстве случаев подобные угрозы остаются на уровне риторики, «но тем не менее надо обеспечить стопроцентную защиту границ». Добавим, что риторикой соседи не ограничиваются. МИД России располагает информацией о возможной подготовке Киевом вооруженной провокации на границе. Об этом на прошлой неделе предупредил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

          «То, что работа по установке заграждения завершена, – это правильно. Крымчане относятся к этому очень одобрительно», – рассказал сенатор Цеков.

          Собеседник отметил также, что завершение строительства ограждений никак не повлияет на жизнь жителей приграничных районов. Никто через границу туда и обратно не ходил.

          «Надеюсь, что когда-нибудь отношения между Россией и Украиной будут нормальными. Возможно, мы будем новым союзным образованием, и тогда границы между Россией и Украиной вообще исчезнут. Но в полной мере границы не исчезнут, потому что все равно должен быть пропускной режим при пересечении. Нужно знать, кто пересекает границу», – подытожил Сергей Цеков.

          Пока же нужно исходить из реальности: киевский режим не собирается сворачивать русофобскую политику, отказываться от идеи «возвращения Крыма» и от «последнего прощания с Россией», то есть полной самоизоляции от соседей. 

          На Украине, напомним, тоже пытались укрепить границу, даже отгородиться от России забором и рвом. В 2014 году Петр Порошенко издал соответствующий указ, а тогдашний премьер Арсений Яценюк предложил проект «Стена» или Европейский вал. Проект предусматривал сооружение траншей, рвов и специальных объектов. Однако до сих пор большая часть работ не выполнена и создание «Стены» находится в подвешенном состоянии.

          Крымский политолог Владимир Джаралла указал на главные отличия между двумя проектами. По его словам, главное из них заключается в коррупции.

          «Непроходимый вал» Яценюка закончился посмешищем – несколько сот метров колючей проволоки, а ров размыло буквально после первого дождя. Но на все это были выделены очень большие деньги. И самый главный итог: после ухода Яценюка выяснилось, что он является одним из богатейших людей Украины, сделавшим свое состояние после 2014 года, когда стал премьер-министром», – сказал Джаралла газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт подчеркнул, что заграждения с российской стороны строились по необходимости, в силу определенного задания и по той причине, что они были необходимы для пресечения попыток проникновения на российскую территорию.

          «То, что делал Яценюк, было полностью посвящено тому, чтобы разжигать межнациональную рознь между русскими и украинцами и создавать препятствия для общения между странами. Укрепление пограничной стражи в Крыму выполняет исключительно практическую задачу: препятствие проникновению, контроль за узким участком границы с возможностью обеспечения безопасности и ничего более», – пояснил эксперт.

          Между двумя проектами нашлись и символические различия.

          «Когда люди пересекают границу между Россией и Украиной на этом участке, они уже сейчас видят разительные отличия.

          Российский участок границы освещен в любое время суток независимо от погоды. Переходы крытые, достаточно удобные для людей. Помещения, в которых работают сотрудники погранслужбы, сделаны по уму. Перед нами функционирующий аппарат», – рассказал он.

          Со стороны Украины граница выглядит иначе. По словам эксперта, она состоит из еле освещенных отдельных участков. На некоторых участках вместо полноценных контрольно-пропускных пунктов до сих пор стоят вагончики. «А вспомните легендарные фотографии мерзких туалетов а-ля сортир... Эти фотографии вызывают тошноту. Эти фотографии показывают отношение власти к людям. Таким образом, перед нами различие в культурах управления. Российская система управления направлена на решение задач. На Украине система управления направлена на извлечение частной выгоды», – подытожил Джаралла. 


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