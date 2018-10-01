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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в КрымуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Советский Союз трагически погиб от убожества

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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Либеральная демократия – это последняя из священных коров

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Деление на «либералов» и «консерваторов» в наши дни выглядит архаичным. Возникает простой вопрос – что охраняют нынешние консерваторы? И о какой именно свободе говорят современные либералы – так, чтобы их можно было отличить от демократов или социалистов? Подробности...
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Остановите музыку, умер Азнавур

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда-то Азнавура нарекли «самым любопытным человеком в мире». До того он не раз бывал «самым работящим», «самым простодушным», «самым бескорыстным» и «самым непредсказуемым». Ключевое слово здесь – «самый». Подробности...
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

          Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в Крыму   2 октября 2018, 14:58
          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

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          На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает?

          Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым «превратился в одну большую военную российскую базу». По его словам, Россия могла разместить на полуострове ядерное оружие. «У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия», – сказал Климкин, сообщив о планах Киева подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН по милитаризации «оккупированного» Крыма.

          Климкину ответили в Крыму. Вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Полонский, передает «Крыминформ», назвал заявление министра бредом. По его словам, Киев специально озвучивает как можно более фантастические заявления, надеясь, что в них поверят в силу их невероятности. «Как-то иначе комментировать этот бред я не считаю необходимым», – резюмировал Полонский.

          Однако подобные заявления с Украины в адрес России звучат постоянно. Еще в 2015 году перед министерской встречей НАТО в Анталье Климкин заявлял о том, что «размещение ядерного оружия в Крыму стало бы самым серьезным нарушением международных обязательств Россией». Аналогичные высказывания в речах Климкина звучали в том же году во время обзорной конференции ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). Кроме того, в прошлом году о том, что Россия якобы планирует разместить, «а по некоторым данным, уже разместила», «ядерные наступательные вооружения» в Крыму, высказывался спикер Верховной рады Андрей Парубий. Подобные заявления звучали и со стороны НАТО: бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав говорил о якобы переброске средств доставки ЯО в Крым.

          В российском МИДе в ответ указывали, что Крым входит в состав России, а потому Москва имеет право размещать на полуострове ядерное оружие. Как указывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, «Крым стал частью государства, которое в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия обладает таким оружием». «И государство российское имеет, в соответствии с международным правом, все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами», – подчеркивал министр.

          Более того, полномочный представитель президента в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев отмечал, что необходимость размещать ядерное оружие на Крымском полуострове у России просто-напросто отсутствует. «У нас достаточно оружия, чтобы достать противника там, где он находится», – говорил чиновник в интервью ТАСС.

          Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркнул, что ядерное оружие никогда не размещают у границ, а только в глубине территории, «чтобы не допустить его поражения силами противника в случае начала военного конфликта», и назвал слова Климкина «ахинеей» и «заявлением сумасшедшего».

          С Сивковым согласился и редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, позиционные шахтные районы и мобильные ядерные комплексы всегда в основном размещались на просторах Сибири. Во времена СССР в Крыму стояли стратегические ракетоносцы Ту-160. Но никаких складов с ядерным оружием не было, рассказал он газете ВЗГЛЯД, добавив, что с денуклеаризацией Украины Ту-160 были выведены, как и свернуто все производство компонентов для ядерного оружия на заводе «Южмаш» на самой украинской территории.

          Крым – это всегда была территория, до которой достают баллистические ракеты США. «И хранить там ядерный арсенал, которым вы не можете ответить в случае первого удара, – это было бы нонсенсом, глупостью»,

          – отметил Леонков. 

          Сейчас на полуострове не базируется стратегическая авиация, которая могла бы нести ядерное оружие, рассказал эксперт. А в Черном море, по его словам, нет подлодок с баллистическими ракетами на борту. А тактического ядерного оружия у России нет согласно заключенным договорам, среди которых СНВ, ДРСМД и ОСВ. «Ни одного из компонентов ядерной триады в Крыму нет», – подытожил он.

          А член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош выразил мнение, что размещение ядерного оружия в Крыму вызвало бы беспокойство причерноморских государств, той же Турции и других членов НАТО. «Они могут потребовать сбалансировать наличие ядерного оружия на полуострове и разместить соответствующие ядерные средства США на территории той же Болгарии или Венгрии. Поэтому я не вижу необходимости размещения ядерного оружия в Крыму... Все заявления о наличии в Крыму ядерного оружия – это ложь», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД. 

          Леонков, в свою очередь, добавил, что входящие в триаду наземные комплексы могут доставлять ядерные боеприпасы до 18 тыс. км, поэтому никакого смысла размещать эти вооружения в Крыму нет, а «достать вероятного противника» можно из любой другой точки страны. «Когда «Сармат» поставим, то сможем доставать через Северный и Южный полисы, через Запад, через Восток. Ракета все равно долетит», – объяснил собеседник.

          Что же касается прикрытия самого полуострова, там есть для этого достаточно вооружений и все они неядерные – Крым надежно защищен, указал Леонков. Только за первые два года после возвращения Крыма в состав России Черноморский флот пополнился рядом кораблей, а также подлодками «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону». На аэродроме под Симферополем развернут 37-й смешанный авиаполк из двух эскадрилий. А ПВО Крыма получили ракетно-зенитные комплексы С-300ПМ и «Бук». На полуострове была сформирована отдельная 15-я бригада с противокорабельными ракетными комплексами «Бастион» и «Бал». Об этом же ранее рассказывал и президент России Владимир Путин.

          Заявления же такого рода украинскими политиками делаются с целью в очередной раз привлечь внимание Запада к крымской тематике и оказать давление на Москву, уверены эксперты.

          Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко обвинил Украину в фабрикации военных фейков, которые озвучиваются на высшем государственном уровне. «Заявления Климкина высосаны из пальца и являются сознательной акцией по дезинформации мировой общественности с целью оказать негативное влияние на имидж России. Это информационная активка Украины, озвученная устами Климкина – украинского Шарикова от дипломатии. Эти фейки пекутся и реализуются на Украине ежедневно десятками. Это шизофрения того политического класса, который пришел к власти путем государственного переворота, а затем легализировался через псевдопрезидентские выборы», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

          Алексей Леонков назвал рассказы о превращении Крыма в арсенал ядерного оружия инсинуацией СМИ с целью привлечь внимание к полуострову. «Это попахивает провокациями и информационными войнами. Россия никогда не будет размещать в Крыму ядерное оружие», – резюмировал он.


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