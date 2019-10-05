Соловьев увидел в Гордоне «реинкарнацию Яценюка»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона возвести забор между Украиной и Донбассом.

«Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014-2016 годах. Самым его известным и дорогостоящим проектом была стена на границе между Россией и Украиной. После того, как Яценюк ушел с поста премьера, было открыто уголовное производство в связи с растратой бюджетных средств, выделенных на «Стену». На Украине заявляли, что «Стена» на самом деле является «огородной сеткой», которая «даже дикого кролика не остановит».

Ранее Владимир Соловьев ответил Гордону, заявившему о «крови украинцев и россиян» на руках российского телеведущего.

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