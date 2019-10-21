Полиция подтвердила гибель экс-министра Украины в упавшем вертолете

При крушении вертолета «Робинсон-44» в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

«Личность погибшего установлена. Это бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой» – цитирует Шевченко УНИАН.

Вертолет потерпел крушение на территории частного сектора. «Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева», – добавил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

Трагедия случилась около 16.00 мск в районе села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области, воздушное судно вылетело из Киева.

Кутовой занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с апреля 2016 года по ноябрь 2018 года. Он также был депутатом Верховной рады седьмого и восьмого созывов.

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