В Ульяновске задержан серийный похититель сковородок

В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в похищении сковородок с прилавков магазинов, пишут СМИ.

Задержанным оказался 39-летний местный житель, имеющий судимость, он уже дает признательные показания, передает «Российская газета» со ссылкой на региональное УМВД.

Похитителя удалось найти после обращения администратора одного из магазинов, откуда пропал товар.

Мужчина зашел в торговый павильон и снял со стеллажа две сковородки на сумму в 3 тыс. рублей, положил в свой рюкзак и ушел из помещения.

Задержанный рассказал, что сковородки перепродавал в центре города случайным прохожим. Полицейским удалось установить причастность подозреваемого к похищению еще шести сковородок.

По данному факту идет доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

В сентябре под Мурманском правоохранители задержали мужчину, похитившего из храма Успения Пресвятой Богородицы пожертвования прихожан.