Похититель пожертвований прихожан задержан под Мурманском

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин собрался на похороны Ширака
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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью
Радикальная оппозиция ищет новых заложников
Поимкой балконных курильщиков займутся соседи
Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»
Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы
Центр мира смещается в Азию
Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
Трамп толкает Зеленского в объятия Путину
Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...
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Не путайте феминистский хайп с защитой прав человека
Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
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Умер Марк Захаров
Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказовПодробности...
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалкеПодробности...
В Китае открыли самый большой аэропорт в мире
В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в годПодробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
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