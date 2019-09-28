Похититель пожертвований прихожан задержан под Мурманском

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Мурманской области по горячим следам задержали мужчину, похитившего из храма Успения Пресвятой Богородицы пожертвования прихожан.

«В дежурную часть отдела полиции города Ковдора Мурманской области поступило сообщение о грабеже, который был совершен в храме Успения Пресвятой Богородицы. Злоумышленник открыто похитил золотые и серебряные изделия, которые прихожане оставляли на специальной полочке возле иконы Божией Матери», – сказала Волк, сообщается на сайте МВД.

Она отметила, что после ограбления были опрошены свидетели и взяты отпечатки пальцев рук и обуви предполагаемого вора. Также было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

В итоге местного жителя, который ранее уже был судим, задержали с поличным при попытке сдать украденное в ломбард.

«В ближайшее время пожертвования прихожан будут возвращены в храм», – уточнила Волк.

Ранее из храма на северо-западе столицы на улице Саломеи Нерис неизвестные похитили несколько культовых предметов.