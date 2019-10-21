Стало известно об аномальном загрязнении воздуха в Киеве

Сведения об аномальном загрязнении воздуха в Киеве и других городах Украины проверяются, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, однако он уточнил, что, по его информации, концентрация вредных веществ не превышает допустимых значений.

«Официального подтверждения и официальных данных, которые давали бы мне основание думать, что на Украине что-то аномальное происходит с воздухом, у меня нет. Мы проверяем», – приводит его слова ТАСС.

При этом жители украинской столицы и ряда других городов жалуются в соцсетях на смог, а также превышение уровня вредных веществ в воздухе в десятки раз, которые они фиксируют при помощи специальных мобильных приложений.

При этом некоторые считают, что причиной смога может быть осеннее сжигание листьев, другие же полагают, что причиной загрязнения воздуха стали горящие торфяники под Киевом.

Глава правительства Украины заявил, что данные по итогам проверки информации о возможном загрязнении воздуха будут обнародованы в ближайшее время.