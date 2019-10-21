США и Британия заявили о взломе иранских хакеров россиянами

Российские хакеры взломали иранские компьютерные сервисы, чтобы провести кибератаки более чем в 35 странах, следует из совместного доклада Национального центра кибербезопасности Великобритании и Агентства национальной безопасности США.

Согласно данным доклада, хакерская группа Turla якобы использовала приложения Neuron и Nautilus группы Oilrig, связанной с иранским правительством. При этом иранские хакеры, вероятно, даже не знают, что ее сервисы были взломаны. Кибератаки якобы были совершены на военные учреждения, правительственные департаменты, научные организации и университеты по всему миру. Большая часть атакованных ведомств находится на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

По словам директора по оперативным вопросам NCSC Пола Чичестера, действия Turla представляют собой «реальное изменение деятельности в киберпространстве». «Мы никогда не видели такого высокого уровня атак, как в данном случае. Проведенная атака уникальна по сложности и масштабу. Действительно тяжело маскироваться (под других хакеров)», – заявил он.

Кибергруппа Turla, известная также под названиями Snake и Uroboros, получила известность в 2008 году после взлома защищенных объектов, включая сеть Центрального командования ВС США, передает ТАСС. В списке их жертв – министерство иностранных дел Финляндии (2013 год), швейцарская оборонная корпорация RUAG (2014-2016 годы), правительство Германии (конец 2017– начало 2018 годов).