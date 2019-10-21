Турция заявила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Силы сирийских курдов начали покидать зону безопасности на севере Сирии, но нарушения режима прекращения огня продолжаются, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Со стороны YPG (сил самообороны сирийских курдов) продолжается беспокоящий огонь. Мы отвечаем на него. Мы видим, что YPG начали покидать определенную нами зону. Осталось 35 часов до конца действия режима перемирия. Если террористические группировки полностью не выйдут из зоны, мы снова продолжим нашу операцию», – заявил Чавушоглу, передает РИА «Новости».

Он добавил, что во вторник в Сочи состоится важная для урегулирования в Сирии встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

Чавушоглу также заявил, что Анкара поддерживает политическое, а не военное решение кризиса в Сирии. «Турция решительно поддерживает политический процесс, сирийский кризис не может быть решен военным путем. Нам необходимо установить спокойствие, добиться режима прекращения огня в Сирии для политического урегулирования», – заявил министр, передает ТАСС.

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась после того, как Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию «Силы демократической Сирии», покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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