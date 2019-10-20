На Западе назвали «самый опасный военный корабль России»

Журнал Military Watch оценил перспективные возможности тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» после завершения модернизации.

Как отмечает автор статьи, в ходе модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году, оснастят внушительным арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО (морской версией ЗРК С-400), а также новыми системами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

По информации издания, главным противокорабельным оружием крейсера станет гиперзвуковая ракета «Циркон», которая будет поражать цели на скорости около 8 чисел Маха на расстоянии до 1 тыс. километров, что позволит ей превзойти основную противокорабельную ракету ВМС США «Гарпун».

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России», – отмечает издание.

Кроме того, благодаря своим ядерным силовым установкам, «Адмирал Нахимов» сможет длительное время работать вдали от побережья России.

Напомним, в марте в Минпромторге раскрыли новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов». В том же месяце российские ракетные крейсеры проекта «Орлан» («Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев») включили в число самых опасных кораблей на планете.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД