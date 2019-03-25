Раскрыты новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, сообщил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Исходя из концепции унификации пусковых установок, которую реализует Военно-морской флот, этот корабль сможет нести различные типы ракет», – сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса», получит ли корабль после ремонта новое ударное вооружение – ракеты «Калибр» и «Циркон».

Корабль оснастят в процессе модернизации, которую он сейчас проходит.

«В Министерстве обороны России уточнили требования к кораблю и составу его вооружения, определили объемы финансирования и сроки завершения модернизации», – отметил Мантуров. Речь идет вертикальной пусковой установке УКСК 3С14, которая позволяет использовать такие ракеты как «Калибр», «Оникс», «БраМос», «Циркон».

В настоящее время «Адмирал Нахимов» ремонтируют на «Севмаше». Как ожидается, он будет передан флоту в 2022 году.

Мантуров также сообщил, что Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21. «Здесь уже эксплуатируются самолеты SSJ-100. Переговоры по МС-21 также ведутся», – сказал министр.

Ранее американские СМИ назвали пятерку самых опасных боевых кораблей, среди которых оказались российские ракетные крейсеры проекта «Орлан» («Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев»). Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты объяснили лидерство крейсеров ВМФ России в рейтинге самых опасных кораблей мира.