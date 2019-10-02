Грудинин в рамках бракоразводного процесса подал в суд на больницу

Бывший кандидат в президенты, предприниматель Павел Грудинин подал в суд на одну из больниц Москвы из-за бракоразводного процесса.

Перед оформлением документов бывшая жена политика Ирина Грудинина обратилась в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского, специалисты которого признали ее инвалидом второй группы. По закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества. Политик решил в связи с этим подать иск на больницу, сообщает News.ru.

Сейчас все еще решается вопрос о разделе имущества между бывшими супругами.

В июле Ирина Грудинина рассказала в интервью об отношениях с бывшим мужем и о том, что не может ему простить. В частности, она сообщила, бывший муж попытался даже оспорить ее инвалидность, хотя у нее действительно большие проблемы с позвоночником.

17 июня Московский областной суд подтвердил законность решения, обязавшего директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина отдать 2/3 имущества экс-супруге.