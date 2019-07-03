Бывшая жена рассказала об изменах Грудинина

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3 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Семейное насилие, конечно, существует, и с этим злом необходимо бороться – чем эффективнее, тем лучше. Важно, чтобы борьба со злом сама не превратилась в зло. А это происходит все чаще. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
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            Бывшая жена рассказала об изменах Грудинина

            3 июля 2019, 15:23

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Экс-супруга бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина Ирина рассказала в интервью Ксении Собчак об изменах своего бывшего мужа и о том, что не может ему простить.

            «Первые годы нашей совместной жизни мы прожили вместе с моими родителями в двухкомнатной квартире. В той, которую Павел Николаевич ставит мне в упрек, говоря, что я владелица двух квартир. Эта жилплощадь принадлежала еще моему деду, потом моему отцу, в ней я родилась, в ней мы после свадьбы жили в этой квартире родился наш первый сын», – приводятся слова Грудининой в блоге Собчак.

            По словам экс-супруги Грудинина, раньше она знала «совершенно другого человека и жила с другим человеком».

            «Если говорить честно, первая встряска у нас в семье произошла еще даже до рождения Антона, когда я узнала о первых изменах Павла Николаевича. По комсомольской линии он отправился в поездку в Японию. Ну и, судя по всему, там образовалась веселая компания, появились какие-то симпатии. Я даже пыталась расстаться с ним в тот момент. Но он просил, умолял сохранить семью», – сказала она.

            По ее словам, на протяжении всей совместной жизни у Грудинина периодически «возникали те или иные женщины, которым он симпатизировал» и с которыми встречался.

            «О том, что у Павла Николаевича очередной роман на стороне, я узнала 11 лет назад. Это был роман совершенно с другой женщиной, не с той, с которой он живет сейчас. До этого все это происходило за пределами нашего совхоза. А в этот последний раз он уже перешел черту, когда решил, что все можно. Бывает так, что все вокруг знают, а жена узнает последней – наверное, это про нас», – сказала она.

            Ирина рассказала, что слова Грудинина о том, что она якобы последние девять лет не давала ему развода, не соответствуют действительности.

            «Он ни разу не ставил вопрос о разводе, он ни разу не подал заявления о разводе. Когда было подано заявление о разводе в прошлом году, нас через два месяца развели, и препятствий никто не чинил. Павел Николаевич ушел жить к женщине, с которой у него был тогда роман. Естественно, это сразу же стало достоянием всего совхоза – было очень трудно пережить эту ситуацию. Понимаете, у нас совхоз – это большая деревня, когда все про всех все знают. Потом, через какое-то время, я узнала об отношениях Павла Николаевича с девушкой, с которой он живет сейчас. Получается, завел роман с юристочкой, когда жил с одной из своих любовниц», – рассказала она.

            По ее словам, на новую спутницу Грудинина в совхозе записано уже пять квартир.

            «Я пыталась общаться, что у нас все-таки общие дети, внуки. Но он перестал поздравлять меня с днем рождения, перестал бывать на наших семейных мероприятиях. Последний раз мы виделись около двух месяцев назад. После того как мы с Павлом Николаевичем расстались, у нас как такового общения не было. Я просила о встречах, он игнорировал», – сказала она.

            После начала бракоразводного процесса Грудинин пришел поговорить со своей бывшей женой в храм на утренней службе.

            «Устраивать шоу в храме не хотелось. Такое, знаете, не очень хорошее шоу. На что я сказала, что нам уже не о чем разговаривать. Тогда началась массированная атака против меня. Меня обвинили в рейдерском захвате совхоза, и вообще сделали главным злом, из-за которого якобы закроют детские сады, школы, прекратятся дотации медицинским работникам и земля будет распродана под застройки», – сказала она.

            По словам Ирины, до выборов президента ситуация с его второй семьей «была известна в узком круге». После того, как об этом стало известно, Грудинин, видимо, решил «ставить какую-то точку в этой ситуации».

            «То, как он сделал, вы знаете. Я просто получила сообщение по телефону о том, что меня вызывают в суд. Он не попытался ни встретиться со мной, ни поговорить на эту тему, хотя он очень много говорил о том, что я не давала ему развода», – заявила она.

            Экс-супруга также добавила, что в суде Грудинин пытался оспорить даже ее инвалидность, хотя знает о ее тяжелейшем переломе позвоночника и несколько операций на спине.

            «У меня давно не позвоночник, а металлическая конструкция. Меня до глубины души его поведение поразило», – сказала она.

            Бывшая жена Грудинина заявила, что после того, как суд признал ее право на 42% акций совхоза, была развернута «очень большая PR-кампания» - людям рассказывали, что она «захватит весь совхоз, уничтожит его пруды, парки».

            Она заявила, что сложнее всего простить Грудинину предательство.

            «Первые романы я ему прощала, жили дальше. Я точно никогда не смогу простить, что Павел Николаевич не пришел на похороны моих родителей, хотя мои родители очень много для него сделали в период нашего становления. Чисто по-человечески не было даже смс-сообщения с соболезнованиями», – сказала бывшая жена экс-кандидата в президенты.

            По ее словам, это стало для нее точкой невозврата.

            «Когда после выборов, где-то год назад, в «Московском комсомольце» была напечатана статья, где он рассказывал о том, что он уже семь лет любит другую женщину… Я была удивлена. Он говорил, что есть же семьи, которые сохраняют нормальные отношения, даже среди наших знакомых есть пары, которые развелись, но вместе отмечают праздники. При этом наши отношения закончились совсем иначе и только по его воле», – сказала она.

            Ирина Грудинина заявила, что считает себя хорошей женой.

            «Я работала, я тащила на себе семью. У нас не было ни нянь, ни домработниц, никого не было. И вот такой итог», – подытожила она.

            17 июня Московский областной суд подтвердил законность решения, обязавшего директора ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павла Грудинина отдать 2/3 имущества экс-супруге.

            Перед этим Грудинина обращалась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Ее опасения связаны с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат безопасность Грудининой.


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