Российский туроператор расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook

Российский туристический оператор «Библио-Глобус» заявил о расторжении сделки купли-продажи с обанкротившейся британской компанией Thomas Cook.

«Решение о расторжении принято в связи с невозможностью исполнения обязательств по отношению к «Библио-Глобус» компанией Thomas Cook Group plc., которая 23 сентября 2019 года объявила о своей ликвидации по причине финансовой несостоятельности», – говорится в сообщении на сайте российского туроператора.

Отмечается, что все активы «Библио-Глобуса», включая основной и оборотный капиталы, торговую марку, деловую репутацию, авторские права, клиентскую базу, контакты, лицензии, имущественный базис, технологии, приобретенные ранее Thomas Cook Investments Limited, возвращаются к прежним владельцам.

Напомним, старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов. После стало известно, что организация объявила о ликвидации и о возвращении всех британских клиентов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявляла, что банкротство Thomas Cook не затронет работу входящих в нее российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус».