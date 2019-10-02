Россия предложила поправки для реагирования на нарушение устава СЕ

Делегация России в ПАСЕ предложит поправки в механизм реагирования на нарушения устава СЕ, сообщил руководитель делегации Петр Толстой.

Толстой рассказал, что российская делегация встретилась с генсеком СЕ Марией Пейчинович-Бурич и довели позицию по необходимости усиления авторитета организации, передает РИА «Новости».

«(На встрече) высказали ряд соображений, которые мы потом облечем в поправки, которые мы потом предложим президентскому комитету для сведения от нашей делегации», – пояснил он.

Парламентарий отметил, что механизм, который предлагает Франция, не прописывает процесс выхода из процедуры и сотрудничество со страной, которая подвергается этой процедуре.

Ранее в ПАСЕ, комментируя отказ Украины от участия в сессии организации из-за восстановления прав России, заявили, что Киев обязан направить делегацию для работы в уставных органах Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Председательствующая в Совете Европы Франция предложила создать механизм введения ответственности за нарушения устава СЕ, который в том числе предполагает наложение санкций.