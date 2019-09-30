Франция предложила вводить санкции за нарушение устава Совета Европы

Председательствующая в Совете Европы Франция предложила создать механизм введения ответственности за нарушения устава СЕ, который в том числе предполагает наложение санкций. Инициативу озвучила госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален.

«Мы должны сделать так, чтобы любые нарушения устава вели к конкретным действиям, чтобы Комитет министров (Совета Европы) и генеральный секретарь могли бы быстро совместно принимать решения вплоть до санкций», – передает ее слова ТАСС.

В то же время, по ее словам, нельзя, чтобы эта логика носила карательный характер.

Ранее в Парламентской ассамблее Европы, комментируя отказ Украины от участия в сессии организации, заявили, что Киев обязан направить делегацию для работы в уставных органах Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Тогда же отмечалось, что разработка совместного механизма реагирования для случаев нарушения государством-членом обязательств по уставу уже ведется.