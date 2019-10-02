Родителей из Брянской области заподозрили в изнасиловании дочери

В Брянской области суд рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору, в преступлении подозревают родителей девочки.

В изнасиловании лица, не достигшего 14-летнего возраста, подозреваются четверо, двое из них являются родителями, говорится на сайте Мглинского районного суда Брянской области.

Родителям также предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью, отцу ребенка также предъявлено обвинение в причинении девочке физических и психических страданий.

Портал «Новости Брянска» сообщил, что двое других насильников являются друзьями семьи.

Ранее в сентябре сообщалось, что жительница Хакасии разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей.