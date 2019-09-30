Жительница Хакасии разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

В городе Саяногорске в Хакасии в суд передано дело в отношении 34-летней женщины и ее 53-летнего знакомого, которому она разрешила изнасиловать своих несовершеннолетних дочерей в обмен на денежное вознаграждение.

Как сообщает следствие, мужчина и женщина с 2012 года поддерживали интимные отношения. В ноябре-декабре 2012 года женщина познакомила мужчину со своими дочерями, которым на тот момент было семь и восемь лет, об этом говорится в сообщении на сайте регионального СУ СК.

Знакомый женщины предложил ей деньги, чтобы воспользоваться девочками. Женщина согласилась. Затем обвиняемый совершил преступление сексуального характера в автомобиле, причем мать девочек присутствовала при этом.

Помимо этого, следствие также выявило еще один преступный эпизод, в котором обвиняется мужчина. По информации СК, в июне 2017 года он в соцсети «ВКонтакте» познакомился с 14-летней девочкой из Саяногорска, над которой также совершил «иные действия сексуального характера».

Мужчина и мать девочек обвиняются в двух эпизодах по статьям «Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчина также обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней».

Оба обвиняемых арестованы, дело передано в суд. Комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза установила, что у обвиняемого имеются признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, однако его вменяемости это не исключает.

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