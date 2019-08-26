Мужчину приговорили за изнасилование и убийство пятилетней падчерицы в Сочи

Суд Краснодара приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, изнасиловавшего и убившего пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, сообщает региональный СК.

«Мужчина воспользовался беспомощным состоянием малолетней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого фигурант нанес ребенку не менее трех ударов руками в грудную клетку и в живот, после чего пошел спать. Утром мужчина обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, уложил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. При этом обвиняемый сообщил соседям, что девочка якобы пропала», – передает РИА «Новости» сообщение СК

Там добавили, что мужчина стал создавать видимость поисков девочки, а затем перестал выходить на связь. Позже отчим был задержан в одном из хостелов в Адлерском районе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Убийство».

«Гражданин Республики Азербайджан признан судом виновным в сексуальном насилии над малолетней дочерью сожительницы и ее убийстве. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении.

Пятилетняя девочка пропала в районе села Бестужевское в Сочи в марте 2018 года, пока ее мать была на лечении в больнице, а за ребенком присматривал отчим. Поиски девочки начал сожитель ее матери, гражданин Азербайджана, затем в них приняли участие более тысячи человек.

Напомним, 14 марта девочка была найдена убитой, а ее отчим сознался в убийстве и был задержан.