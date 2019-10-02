Ведущая «Давай поженимся» ответила на обвинения в подлоге

Астролог и одна из ведущих ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина ответила на обвинения пользователей Сети в постановочном характере программы.

Одна из пользователей соцсети выразила мнение, что «люди там – актеры», а сама программа – «розыгрыш».

«Зря вам так кажется. Где набрать актеров на 11 лет ежедневной программы, не думали? такие у нас люди. Дадут фору любым актерам», – передает РИА «Новости» ответ Володиной в Instagram.

Другая подписчица также усомнилась в реалистичности шоу.

«Это неправда! Много случаев, когда некие участницы программы, выступая в роли «настоящей невесты», потом появлялись в какой-то другой роли в разных художественных фильмах. Да и мужчины-«женихи» тоже!» – написала она.

Астророг парировала, что таких случаев мало, и они полностью на совести участников.

«Неправда ваша. Немного таких случаев. И такие ситуации целиком на совести таких женихов и невест. У редакторов нет хрустального шара, для того чтобы, отбирая героев для программы, их высвечивать. Или что, всех проверять на полиграфе?» – ответила Володина.

По ее словам, редакторы программы руководствуются тем, что сам человек о себе рассказывает, и проверяют информацию, если есть такая возможность.

Напомним, в апреле ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова жестко отреагировала на сообщения о недовольстве сотрудников Первого канала из-за низких зарплат на фоне больших гонораров гостей ток-шоу.